Маск назвал Трюдо "девчонкой", а Трамп показал "американскую Канаду" – фото
Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск назвал премьера Канады Джастина Трюдо "девчонкой, мнение которой неважно". Так он отреагировал на заявление Трюдо о невозможности присоединения Канады к США.
"Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", – заявил канадский премьер, отвечая на упреки Трампа, который еще в декабре предложил Канаде стать 51-м штатом США.
Продолжая эту тему, Маск заявил, обращаясь к Трюдо: "Девочка, ты больше не губернатор Канады, потому неважно, что ты говоришь".
Трамп неоднократно называл Трюдо "губернатором" Канады, игнорируя его настоящую должность. Он обвиняет Оттаву в том, что та "провалила" границу США, пропустив большое количество наркотиков и людей, включая нелегальных иммигрантов из более чем 70 разных стран.
Избранный президент США заявил, что если Канада не решит проблемы с мигрантами и торговым дефицитом, то он введет 25% пошлину на все канадские товары сразу после инаугурации.
Сегодня, 8 января, Трамп опубликовал в Instagram карту Канады, зарисованную американским флагом, подписав как "Ох, Канада!".
- 25 декабря 2024 года Трамп "поздравил" с Рождеством Панамский канал, Гренландию и "губернатора" Канады Трюдо.
- 29 декабря в команде Трампа объяснили его заявления о Канаде, Гренландии и Панаме, передает WP. Они связаны с всеобъемлющей миссией противодействия России и Китаю.
- 6 января Трюдо объявил о своей отставке с поста премьера Канады, но пока продолжит исполнять обязанности.