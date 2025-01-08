Маск назвал Трюдо "девчонкой", а Трамп показал "американскую Канаду" – фото

Маск заявил, обращаясь к Трюдо: "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь"

Илон Маск (Фото: ЕРА)

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск назвал премьера Канады Джастина Трюдо "девчонкой, мнение которой неважно". Так он отреагировал на заявление Трюдо о невозможности присоединения Канады к США.

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"Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", – заявил канадский премьер, отвечая на упреки Трампа, который еще в декабре предложил Канаде стать 51-м штатом США.

Продолжая эту тему, Маск заявил, обращаясь к Трюдо: "Девочка, ты больше не губернатор Канады, потому неважно, что ты говоришь".

Скриншот из Х

Трамп неоднократно называл Трюдо "губернатором" Канады, игнорируя его настоящую должность. Он обвиняет Оттаву в том, что та "провалила" границу США, пропустив большое количество наркотиков и людей, включая нелегальных иммигрантов из более чем 70 разных стран.

Избранный президент США заявил, что если Канада не решит проблемы с мигрантами и торговым дефицитом, то он введет 25% пошлину на все канадские товары сразу после инаугурации.

Сегодня, 8 января, Трамп опубликовал в Instagram карту Канады, зарисованную американским флагом, подписав как "Ох, Канада!".

Скриншот из Instagram Трампа