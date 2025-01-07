Журналистка NYT: Трамп приватно жалуется людям на "прилипалу" Маска, который часто рядом
Избранный президент США Дональд Трамп приватно жалуется на своего будущего советника Илона Маска, который "часто бывает рядом". Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на журналистку New York Times Мэгги Хаберман, которая уже долгое время изучает окружение республиканского политика.
Маск, вложивший более $250 млн в предвыборную кампанию Трампа, арендует коттедж Banyan Cottage в его частном клубе Мар-а-Лаго за $2000 на ночь, напоминают журналисты материал NYT за 31 декабря 2024 года.
"Трамп немного жалуется людям на то, что Маск часто находится рядом", – отметила Габерман.
Еще до официального вступления Трампа в должность Маск настолько активно приобщился к политическим процессам, что демократы начали в шутку называть его "президентом Маском".
"Это, безусловно, его [Трампа] раздражает. Фраза "президент Маск" всегда была способом задеть его. Трамп – не игрушка на заводной пружине, но есть конкретные вещи, которые могут вывести его из равновесия", – высказалась журналистка.
- 8 ноября 2024 года Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.
- 11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.
- 23 декабря Трамп ответил на вбросы, что Маск якобы хочет отобрать власть. Избранный президент США заявил, что он "в безопасности", поскольку возглавить страну может только коренной американец, а Маск не таков.