Журналистка NYT: Трамп приватно жалуется людям на "прилипалу" Маска, который часто рядом

Ранее NYT писала, что Маск арендует коттедж Banyan Cottage в частном трамповском клубе Мар-а-Лаго за $2000 на ночь

Илон Маск (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Избранный президент США Дональд Трамп приватно жалуется на своего будущего советника Илона Маска, который "часто бывает рядом". Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на журналистку New York Times Мэгги Хаберман, которая уже долгое время изучает окружение республиканского политика.

Маск, вложивший более $250 млн в предвыборную кампанию Трампа, арендует коттедж Banyan Cottage в его частном клубе Мар-а-Лаго за $2000 на ночь, напоминают журналисты материал NYT за 31 декабря 2024 года.

"Трамп немного жалуется людям на то, что Маск часто находится рядом", – отметила Габерман.

Еще до официального вступления Трампа в должность Маск настолько активно приобщился к политическим процессам, что демократы начали в шутку называть его "президентом Маском".

"Это, безусловно, его [Трампа] раздражает. Фраза "президент Маск" всегда была способом задеть его. Трамп – не игрушка на заводной пружине, но есть конкретные вещи, которые могут вывести его из равновесия", – высказалась журналистка.