Трамп отверг спекуляции о "президенте Маске". Говорит, тот никогда не возглавит США

"Он не может им быть [президентом]. Он не родился в этой стране", – ответил Трамп

Илон Маск (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Дональд Трамп на форуме Turning Point USA America Fest ответил на вбросы, что его будущий советник, миллиардер Илон Маск якобы хочет отобрать власть. Избранный президент США заявил, что он "в безопасности", поскольку возглавить страну может только коренной американец, а Маск не таков.

"Одна из мистификаций, которые сейчас раскручиваются – это "президент Трамп передал президентство Илону Маску". Нет, нет, этого не происходит. Маск не собирается занять президентское кресло. Он не будет президентом. Это я могу вам сказать. И я в безопасности. Знаете почему? Он не может им быть. Он не родился в этой стране", – объяснил Трамп.

Согласно Конституции США, президентом страны может стать только человек, родившийся в Соединенных Штатах. Маск в свою очередь родился в Южно-Африканской Республике и получил гражданство США только в 2002 году.

В США начали звучать заявления о "президенте Маске" из-за его активного влияния на политические процессы. Это произошло после того, как Маск помог Трампу заблокировать двухпартийный законопроект, инициированный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном по финансированию правительства.

На прошлой неделе ситуация в Вашингтоне чуть не привела к остановке работы правительства. Однако конгрессменам удалось договориться и избежать шатдауна. Маск более сотни раз публиковал посты с критикой первоначального проекта соглашения о расходах, которые демократы восприняли как попытку повлиять на политику страны через СМИ.

Поэтому демократы и стали иронично называть бизнесмена "президентом Маском", подчеркивая его значительное влияние в период второго срока Трампа.

8 ноября 2024 года Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.

11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.