Трамп відкинув спекуляції про "президента Маска". Каже, той ніколи не очолить США

"Він не може ним бути [президентом]. Він не народився в цій країні", – відповів Трамп

Ілон Маск (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Дональд Трамп на форумі Turning Point USA America Fest відповів на вкиди, що його майбутній радник, мільярдер Ілон Маск нібито хоче відібрати владу. Обраний президент США заявив, що він "у безпеці", оскільки очолити країну може тільки корінний американець, а Маск не є таким.

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"Одна з містифікацій, які зараз розкручуються, ‒ це "президент Трамп передав президентство Ілону Маску". Ні, ні, цього не відбувається. Маск не збирається зайняти президентське крісло. Він не буде президентом. Це я можу вам сказати. І я в безпеці. Знаєте чому? Він не може ним бути. Він не народився в цій країні", – пояснив Трамп.

Відповідно до Конституції США, президентом країни може стати тільки та людина, яка народилася у Сполучених Штатах. Тоді як Маск народився у Південно-Африканській Республіці та отримав громадянство США тільки у 2002 році.

У США почали звучати заяви про "президента Маска" через його активний вплив на політичні процеси. Це сталося після того, як Маск допоміг Трампу заблокувати двопартійний законопроєкт, ініційований спікером Палати представників Майком Джонсоном, щодо фінансування уряду.

Минулого тижня ситуація у Вашингтоні ледь не призвела до зупинки роботи уряду. Однак конгресменам вдалося домовитися й уникнути шатдауну. Маск понад сотню разів публікував пости із критикою початкового проєкту угоди щодо витрат, що демократи сприйняли як спробу вплинути на політику країни через медіа.

Через це демократи й стали іронічно називати бізнесмена "президентом Маском", підкреслюючи його значний вплив у період другого терміну Трампа.

8 листопада 2024 року Axios писало, що до телефонної розмови Зеленського з Трампом доєднувався Маск.

11 листопада телеканал ABC News повідомляв, що Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.