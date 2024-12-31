NYT выяснила, что Маск со дня выборов живет у Трампа в Мар-а-Лаго

По данным газеты, Маск принимает участие в совместных обедах, присутствующих во время телефонных разговоров Трампа с зарубежными лидерами

Илон Маск (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американский бизнесмен Илон Маск поселился на территории избранного президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

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По данным собеседников журналистов, Маск проживает в коттедже "Баньян", расположенном в нескольких сотнях футов от главного дома, где проживает Трамп. Этот коттедж ранее использовался для друзей и соратников избранного президента США.

Маск заселился в день выборов и вместе с Трампом наблюдал за подсчетом голосов, отмечает NYT. К Рождеству он ненадолго покинул резиденцию, однако ожидается, что скоро вернется.

Проживая в Мар-а-Лаго, Маск получает непосредственный доступ к Трампу. Он принимает участие в совместных обедах, присутствующих во время телефонных разговоров Трампа с зарубежными лидерами, такими как украинский президент Владимир Зеленский, и проводит с ним много времени. Недавно Маск ужинал с Трампом и основателем Amazon Джеффом Безосом, пишет газета.

По данным NYT, сотрудники Маски также привлечены к обсуждению кандидатов на должности в будущей администрации.

8 ноября 2024 года Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.

11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.

23 декабря Трамп ответил на вбросы, что Маск якобы хочет отобрать власть. Избранный президент США заявил, что он "в безопасности", поскольку возглавить страну может только коренной американец, а Маск не таков.