Трамп публично поддержал Майка Джонсона перед голосованием в Палате представителей

Майк Джонсон (Фото: Shawn Thew / EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал действующего спикера Майка Джонсона, что является серьезным толчком для республиканцев в Палате представителей накануне критического голосования на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Одобрение Трампа случилось на фоне того, что некоторые консерваторы Палаты представителей предупредили, что не будут поддерживать кандидатуру Джонсона на должность спикера.

Поддержка новоизбранного президента может помочь Джонсону собрать необходимое количество голосов, особенно после того, как в начале этого месяца он вел хаотическую борьбу за государственное финансирование, вызвавшее гнев некоторых членов его правого фланга, отметили журналисты.

О поддержке действующего спикера Палаты представителей Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

"Спикер Майк Джонсон – хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка", – написал новоизбранный президент США.

Сам Джонсон в социальной сети X (бывший Twitter) поблагодарил Трампа за поддержку.

"Вместе мы быстро реализуем вашу программу "Америка превыше всего" и построим новый золотой век Америки. Американский народ требует и заслуживает того, чтобы мы не теряли времени. Давайте приступим к работе", — написал он.

Голосование за нового спикера Палаты представителей состоится в пятницу, 3 января.

27 ноября 2024 года Politico Pro писало, что Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд для поддержки Украины.

4 декабря Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.