Трамп публічно підтримав Майка Джонсона перед голосуванням в Палаті представників

Майк Джонсон (Фото: Shawn Thew / EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав чинного спікера Майка Джонсона, що є серйозним поштовхом для республіканців у Палаті представників напередодні критичного голосування цього тижня. Про це повідомив телеканал CNN.

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Схвалення Трампа відбулося на тлі того, що деякі консерватори Палати представників попередили, що не підтримуватимуть кандидатуру Джонсона на посаду спікера.

Підтримка новообраного президента може допомогти Джонсону зібрати необхідну кількість голосів, особливо після того, як на початку цього місяця він вів хаотичну боротьбу за державне фінансування, що викликало гнів деяких членів його правого флангу, зазначили журналісти.

Про підтримку чинного спікера Палати представників Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social.

"Спікер Майк Джонсон – хороша, працьовита, релігійна людина. Він робитиме правильні речі, і ми продовжимо перемагати. Я повністю і беззастережно підтримую Майка", – написав новообраний президент США.

Сам Джонсон у соціальній мережі X (колишній Twitter) подякував Трампу за підтримку.

"Разом ми швидко реалізуємо вашу програму "Америка понад усе" і збудуємо новий золотий вік Америки. Американський народ вимагає і заслуговує на те, щоб ми не гаяли часу. Ставаймо до роботи", – написав він.

Голосування за нового спікера Палати представників відбудеться у п’ятницю, 3 січня.

27 листопада 2024 року Politico Pro писало, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України.

4 грудня Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.