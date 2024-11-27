Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд для України. Маск розкритикував

З $24 млрд $8 млрд планують спрямувати на контракти з американськими компаніями для постачання зброї Україні

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України. Про це пише Politico Pro, яке отримало відповідь на інформаційний запит.

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Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало додати цю фінансову допомогу до пакета заходів, щоб уникнути ризику припинення фінансування зі зміною президентської адміністрації.

З передбачених $24 млрд $8 млрд планують спрямувати на контракти з американськими компаніями для постачання зброї Україні, а $16 млрд — на відновлення запасів у США.

Водночас деякі республіканці вже розкритикували цю ініціативу.

Сенатор Майк Лі зі штату Юта написав у X: "Джо Байден щойно віддав $4,7 мільярда платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безплатний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені".

Крім того, американський мільярдер Ілон Маск, наближений до обраного президента Дональда Трампа, розкритикував рішення Байдена, заявивши: "Це ненормально".

Скриншот з Х

14 листопада 2024 року Bloomberg повідомило, що Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до закінчення його президентського терміну в січні.

20 листопада газета WP писала, що Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін.

Увечері того самого дня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $275 млн.