Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины. Маск раскритиковал

Из $24 млрд $8 млрд планируют направить на контракты с американскими компаниями для поставки оружия Украине

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины. Об этом пишет Politico Pro, получившее ответ на информационный запрос.

Отмечается, что административно-бюджетное управление Белого дома предложило добавить эту финансовую помощь в пакет мер во избежание риска прекращения финансирования со сменой президентской администрации.

Из предусмотренных $24 млрд $8 млрд планируют направить на контракты с американскими компаниями для поставки оружия Украине, а $16 млрд — на восстановление запасов в США.

В то же время некоторые республиканцы уже раскритиковали эту инициативу.

Сенатор Майк Ли из штата Юта написал в X: "Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для последующего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены".

Кроме того, американский миллиардер Илон Маск, приближенный к избранному президенту Дональду Трампу, раскритиковал решение Байдена, заявив: "Это ненормально".

Скриншот с Х

14 ноября 2024 года Bloomberg сообщило, что Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позицию Киева до окончания его президентского срока в январе.

20 ноября газета WP писала, что Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин.

Вечером того же дня США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.