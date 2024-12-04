Майк Джонсон: Я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України

Майк Джонсон вважає, що обрання Трампа вже змінює динаміку російської війни проти України

Майк Джонсон (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі. Його слова наводить Голос Америки.

Відповідаючи на запитання журналістки, Джонсон сказав, що це вже не справа чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

"У нас є новообраний президент [Дональд Трамп], і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", – заявив він.

Спікер Палати представників додав, що не очікує, що зараз буде винесене на голосування будь-яке фінансування для України.

Джонсон вважає, що обрання Трампа уже "змінює динаміку російської війни проти України".

"Ми бачимо, що це вже відбувається", – наголосив він.