Майк Джонсон: Я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі. Його слова наводить Голос Америки.
Відповідаючи на запитання журналістки, Джонсон сказав, що це вже не справа чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.
"У нас є новообраний президент [Дональд Трамп], і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього", – заявив він.
Спікер Палати представників додав, що не очікує, що зараз буде винесене на голосування будь-яке фінансування для України.
Джонсон вважає, що обрання Трампа уже "змінює динаміку російської війни проти України".
"Ми бачимо, що це вже відбувається", – наголосив він.
- 14 листопада 2024 року Bloomberg повідомило, що Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до закінчення його президентського терміну в січні.
- 27 листопада Politico Pro писало, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України.