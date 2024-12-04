Майк Джонсон: Я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины

Майк Джонсон считает, что избрание Трампа уже меняет динамику российской войны против Украины

Майк Джонсон (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе. Его слова приводит Голос Америки.

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Отвечая на вопросы журналистки, Джонсон сказал, что это уже не дело действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

"У нас есть новоизбранный президент [Дональд Трамп], и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому", – заявил он.

Спикер Палаты представителей добавил, что не ожидает, что сейчас будет вынесено на голосование какое-либо финансирование для Украины.

Джонсон считает, что избрание Трампа уже "меняет динамику российской войны против Украины".

"Мы видим, что это уже происходит", – подчеркнул он.