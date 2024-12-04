Майк Джонсон: Я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе. Его слова приводит Голос Америки.
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Отвечая на вопросы журналистки, Джонсон сказал, что это уже не дело действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
"У нас есть новоизбранный президент [Дональд Трамп], и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому", – заявил он.
Спикер Палаты представителей добавил, что не ожидает, что сейчас будет вынесено на голосование какое-либо финансирование для Украины.
Джонсон считает, что избрание Трампа уже "меняет динамику российской войны против Украины".
"Мы видим, что это уже происходит", – подчеркнул он.
- 14 ноября 2024 года Bloomberg сообщило, что Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позицию Киева до окончания его президентского срока в январе.
- 27 ноября Politico Pro писало, что Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины.