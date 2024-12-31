NYT з'ясувала, що Маск з дня виборів живе у Трампа в Мар-а-Лаго

За даними газети, Маск бере участь у спільних обідах, присутній під час телефонних розмов Трампа із закордонними лідерами

Ілон Маск (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американський бізнесмен Ілон Маск оселився на території обраного президента Дональда Трампа у Мар-а-Лаго, штат Флорида. Про це пише газета The New York Times, посилаючись на обізнані джерела.

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За даними співрозмовників журналістів, Маск проживає в котеджі "Баньян", розташованому за кілька сотень футів від головного будинку, де мешкає Трамп. Цей котедж раніше використовували для друзів і соратників обраного президента США.

Маск заселився в день виборів і разом із Трампом спостерігав за підрахунком голосів, зазначає NYT. На Різдво він ненадовго залишив резиденцію, однак очікується, що скоро повернеться.

Проживаючи в Мар-а-Лаго, Маск отримує безпосередній доступ до Трампа. Він бере участь у спільних обідах, присутній під час телефонних розмов Трампа із закордонними лідерами, такими як український президент Володимир Зеленський, і проводить із ним багато часу. Нещодавно Маск вечеряв із Трампом та засновником Amazon Джеффом Безосом, пише газета.

За даними NYT, співробітники Маска також залучені до обговорення кандидатів на посади в майбутній адміністрації.

8 листопада 2024 року Axios писало, що до телефонної розмови Зеленського з Трампом доєднувався Маск.

11 листопада телеканал ABC News повідомляв, що Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.

23 грудня Трамп відповів на вкиди, що Маск нібито хоче відібрати владу. Обраний президент США заявив, що він "у безпеці", оскільки очолити країну може тільки корінний американець, а Маск не є таким.