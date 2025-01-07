Журналістка NYT: Трамп приватно скаржиться людям на "причепу" Маска, який часто поруч

Раніше NYT писала, що Маск орендує котедж Banyan Cottage у приватному трампівському клубі Мар-а-Лаго за $2000 на ніч

Ілон Маск (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Обраний президент США Дональд Трамп приватно скаржиться на свого майбутнього радника Ілона Маска, який "часто буває поруч". Про це пише The Daily Beast із посиланням на журналістку New York Times Меггі Габерман, яка вже тривалий час вивчає оточення республіканського політика.

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Маск, який вклав понад $250 млн у передвиборчу кампанію Трампа, орендує котедж Banyan Cottage у його приватному клубі Мар-а-Лаго за $2000 на ніч, нагадують журналісти матеріал NYT за 31 грудня 2024 року.

"Трамп трохи скаржиться людям на те, що Маск часто перебуває поруч", — зазначила Габерман.

Ще до офіційного вступу Трампа на посаду Маск настільки активно долучився до політичних процесів, що демократи почали жартома називати його "президентом Маском".

"Це, безумовно, його [Трампа] дратує. Фраза "президент Маск" завжди була способом зачепити його. Трамп — не іграшка на заводній пружині, але є конкретні речі, що можуть вивести його з рівноваги", – висловилася журналістка.