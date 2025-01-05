Зеленський – про Маска: Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що поважає американського підприємця та інженера Ілона Маска і хотів би, щоб той був на нашому боці максимально. Таку думку глава держави висловив у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману.

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Зеленський розповів, що говорив із Маском на початку повномасштабної війни.

"Я поважаю його… По-перше, я поважаю self-made, так? Англійською. Я люблю таких людей. Ніхто, нічого з неба не впало, а людина сама щось зробила. Я сам працював, і компанія, і продакшн у мене був найбільший. І я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей, вкладати в них знання, вкладати в гроші й робити щось важливе для тих чи інших людей", – заявив президент.

Глава держави наголосив, що не порівнює себе з Маском і назвав його "лідером інновацій у світі". Він вважає, що такі люди просувають світ вперед.

"І тому я поважаю результат його роботи. І ми бачимо цей результат", – заявив президент.

За його словами, Україна дуже вдячна Маску за Starlink, адже їх використовували після російських атак за відсутності іншого зв’язку.

"І я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. І так, я йому вдячний за Starlink. Перед усім за те, щоб у наших хлопців був зв’язок, і у дітей, і я йому за це вдячний", – сказав він.

Президент додав, що хотів би, щоб Маск приїхав до України й "порозмовляв з людьми, подивився і так далі".