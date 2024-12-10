Маск запостив неточну заяву Зеленського. Читачі надали контекст, а радник відреагував
Американський бізнесмен Ілон Маск поширив у X неповний допис, в якому президент Володимир Зеленський каже, що "поки немає сенсу розмовляти з Дональдом Трампом щодо запрошення України в НАТО", та поставив "здивований" емоджі. Радник українського глави Дмитро Литвин наголосив на важливості висвітлення "повних та правдивих моментів".
Маск перепостив відео із заявою Зеленського, яку він зробив перед зустріччю з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві 9 грудня. Ролик був підписаний так: "Я проситиму Байдена запросити мене до НАТО. З Трампом говорити немає сенсу".
Мільярдер відреагував на це "здивованим" смайликом.
Це неповна заява українського президента. Насправді він мав на увазі, що поки що говоритиме з чинним лідером США Байденом, оскільки інавгурація Трампа запланована тільки на січень.
Користувачі скористувалися функцією додання контексту, тепер під дописом є повна новина. Згодом радник Зеленського Литвин прокоментував допис бізнесмена, підкресливши важливість додавання контексту та точного висвітлення фактів.
"Добре, що X може надати повний контекст того, що було сказано. Важливо, щоб правдиві моменти були виділені, і X робить це можливим", – написав він.
- 8 листопада 2024 року Axios писало, що до телефонної розмови Зеленського з Трампом доєднувався Маск.
- 11 листопада телеканал ABC News повідомляв, що Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.