Маск запостил неточное заявление Зеленского. Читатели дали контекст, советник отреагировал

Илон Маск (Фото: ЕРА)

Американский бизнесмен Илон Маск распространил в X неполное сообщение, в котором президент Владимир Зеленский говорит, что "пока нет смысла разговаривать с Дональдом Трампом о приглашении Украины в НАТО", и поставил "удивленный" эмоджи. Советник украинского главы Дмитрий Литвин отметил важность освещения "полных и правдивых моментов".

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Маск перепостил видео с заявлением Зеленского, которое он сделал перед встречей с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве 9 декабря. Ролик был подписан так: "Я буду просить Байдена пригласить меня в НАТО. С Трампом говорить нет смысла".

Миллиардер отреагировал на это "удивленным" смайликом.

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Это неполное заявление украинского президента. На самом деле он имел в виду, что пока будет говорить с действующим лидером США Байденом, поскольку инаугурация Трампа запланирована только на январь.

Пользователи воспользовались функцией добавления контекста, теперь под корреспонденцией есть полная новость. Затем советник Зеленского Литвин прокомментировал сообщение бизнесмена, подчеркнув важность добавления контекста и точного освещения фактов.

"Хорошо, что X может предоставить полный контекст того, что было сказано. Важно, чтобы правдивые моменты были выделены, и X делает это возможным", – написал он.

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8 ноября 2024 года Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.

11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.