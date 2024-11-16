Маск высмеял заявление Зеленского о независимости Украины и переговорах с Россией
Американский бизнесмен Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского, сказавшего, что Украина является независимой страной, которую нельзя заставить "сидеть и слушать" за столом переговоров.
Зеленский дал интервью Суспильному, в котором его спросили, говорил ли избранный президент США Дональд Трамп что-то вроде: "Я стану президентом, и садитесь за стол переговоров".
Президент ответил, что Трамп такого не говорил.
"Украина независима, и я думаю, что наш народ и я лично в переговорах с Соединенными Штатами – и с Трампом, и с Байденом – и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает", – добавил Зеленский.
Маск опубликовал этот отрывок на своей странице в X, подписав: "У него удивительное чувство юмора".
He sense of humor is amazing 😂 https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024
- 8 ноября 2024 года Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.
- 11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.
- 14 ноября NBC News заявило, что почти постоянное присутствие миллиардера в резиденции новоизбранного президента США в течение недели после дня выборов начало раздражать людей, находящихся в ближайшем окружении республиканца.