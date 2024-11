Маск высмеял заявление Зеленского о независимости Украины и переговорах с Россией

Американский бизнесмен Илон Маск высмеял заявление президента Владимира Зеленского, сказавшего, что Украина является независимой страной, которую нельзя заставить "сидеть и слушать" за столом переговоров.

Зеленский дал интервью Суспильному, в котором его спросили, говорил ли избранный президент США Дональд Трамп что-то вроде: "Я стану президентом, и садитесь за стол переговоров".

Президент ответил, что Трамп такого не говорил.

"Украина независима, и я думаю, что наш народ и я лично в переговорах с Соединенными Штатами – и с Трампом, и с Байденом – и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает", – добавил Зеленский.

Маск опубликовал этот отрывок на своей странице в X, подписав: "У него удивительное чувство юмора".

He sense of humor is amazing 😂 https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza