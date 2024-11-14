NBC News: Маск ведет себя как сопрезидент, чем раздражает окружение Трампа
Почти постоянное присутствие миллиардера Илона Маска в резиденции новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде в течение недели после дня выборов начало раздражать находящихся в ближайшем окружении республиканца людей. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Два собеседника рассказали, что бизнесмен был настолько агрессивен в продвижении своих взглядов относительно второго срока Трампа, что наступает на пятки команде переходного периода и, возможно, злоупотребляет гостеприимством в Мар-а-Лаго. Они считают, что Маск переходит за пределы своей роли в процессе перехода власти к республиканцу.
"Он [Маск] ведет себя так, будто он сопрезидент, и заботится о том, чтобы все это знали <…> Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя обязанным ему. А президент никому не должен", — добавил один из собеседников.
Миллиардер на запрос о комментариях не ответил, отметили журналисты.
В своем заявлении пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт сказала, что Маск и Трамп – "большие друзья и блестящие лидеры, работающие вместе, чтобы сделать Америку снова великой".
"Маск – бизнес-лидер одного поколения, и наша федеральная бюрократия, безусловно, извлечет пользу от его идей и эффективности", – добавила Левитт.
Собеседники добавили, что Маск приехал в Мар-а-Лаго еще на прошлой неделе, чтобы наблюдать за результатами выборов. Он находится там постоянно, сидя с Трампом и присоединяясь к звонкам и встречам.
Один из собеседников сказал, что миллиардер имеет "собственное мнение обо всем" и делится им настолько настойчиво, что начал досаждать инсайдерам Трампа.
"Он хочет, чтобы его считали таким, который имеет право голоса во всем (даже если это не так)", — подчеркнул он.
Некоторые советники Трампа выразили обеспокоенность, что Маск не понимает одного из ключевых моментов: для того чтобы быть эффективным в мире Трампа, нужно оставаться в тени. Он добавил, что деятельность Маска была слишком агрессивна и может навредить его репутации в долгосрочной перспективе.
Другой собеседник также заявил, что Маск, похоже, продвигает свою собственную повестку дня, вместо того, чтобы сосредоточиться на плане Трампа.
Они добавили, что, хотя бизнесмен и является умным и способным человеком, переход состоит в том, чтобы гарантировать, что лояльные Трампу люди будут осуществлять государственную политику.
- 8 ноября Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.
- 11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.
- 13 ноября Трамп объявил о назначении бизнесменов Маска и Рамасвами руководителями вновь созданного департамента повышения эффективности правительства в своей администрации.