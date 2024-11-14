NBC News: Маск поводиться як співпрезидент, чим дратує оточення Трампа

Один зі співрозмовників сказав, що мільярдер має "власну думку про все" і ділиться нею настільки наполегливо, що почав докучати інсайдерам Трампа

Ілон Маск (Фото: Allison Robbert/EPA)

Майже постійна присутність мільярдера Ілона Маска в резиденції новообраного президента США Дональда Трампа у Флориді протягом тижня після дня виборів почала дратувати людей, які перебувають у найближчому оточенні республіканця. Про це повідомило NBC News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

Двоє співрозмовників розповіли, що бізнесмен був настільки агресивним у просуванні своїх поглядів щодо другого терміну Трампа, що наступає на п’яти команді перехідного періоду і, можливо, зловживає гостинністю в Мар-а-Лаго. Вони вважають, що Маск переходить межі своєї ролі в процесі переходу влади до республіканця.

"Він [Маск] поводиться так, ніби він співпрезидент, і дбає про те, щоб усі це знали <…> Він намагається змусити президента Трампа відчути себе зобов’язаним йому. А президент нікому не винен", – додав один зі співрозмовників.

Мільярдер на запит про коментарі не відповів, зазначили журналісти.

У своїй заяві прессекретарка Трампа Кароліна Левітт сказала, що Маск і Трамп – "великі друзі й блискучі лідери, які працюють разом, щоб зробити Америку знову великою".

"Маск – бізнес-лідер одного покоління, і наша федеральна бюрократія, безумовно, отримає користь від його ідей та ефективності", – додала Левітт.

Співрозмовники додали, що Маск приїхав до Мар-а-Лаго ще минулого тижня, щоб спостерігати за результатами виборів. Він перебуває там постійно, сидячи з Трампом і приєднуючись до дзвінків і зустрічей.

Один зі співрозмовників сказав, що мільярдер має "власну думку про все" і ділиться нею настільки наполегливо, що почав докучати інсайдерам Трампа.

"Він хоче, щоб його вважали таким, що має право голосу в усьому (навіть якщо це не так)", – наголосив він.

Деякі радники Трампа висловили занепокоєння, що Маск не розуміє одного з ключових моментів: для того, щоб бути ефективним у світі Трампа, потрібно залишатися в тіні. Він додав, що діяльність Маска була надто агресивною і може зашкодити його репутації в довгостроковій перспективі.

Інший співрозмовник також заявив, що Маск, схоже, просуває свій власний порядок денний, замість того, щоб зосередитися на плані Трампа.

Вони додали, що, хоча бізнесмен і є розумною і здібною людиною, перехід полягає в тому, щоб гарантувати, що лояльні до Трампа люди будуть здійснювати державну політику.

8 листопада Axios писало, що до телефонної розмови Зеленського з Трампом доєднувався Маск.

11 листопада телеканал ABC News повідомляв, що Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.

13 листопада Трамп оголосив про призначення бізнесменів Маска та Рамасвамі очільниками новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду у своїй адміністрації.