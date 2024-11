Маск висміяв заяву Зеленського про незалежність України та переговори з Росією

Американський бізнесмен Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського, який сказав, що Україна є незалежною країною, яку не можна змусити "сидіти й слухати" за столом переговорів.

Зеленський дав інтерв'ю Суспільному, в якому його запитали, чи казав обраний президент США Дональд Трамп щось на кшталт: "Я стану президентом, і сідайте за стіл переговорів".

Президент відповів, що Трамп такого не говорив.

"Україна є незалежною, і я думаю, що наш народ і я особисто в перемовинах зі Сполученими Штатами – і з Трампом, і з Байденом – і з європейськими лідерами довели, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює", – додав Зеленський.

Маск опублікував цей уривок на своїй сторінці у X, підписавши: "У нього дивовижне почуття гумору".

He sense of humor is amazing 😂https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza