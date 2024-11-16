Це стало відповіддю на заяву двох сенаторів-демократів, які закликали розслідувати зв'язки американського мільярдера з керівництвом РФ

Ілон Маск (Фото: ЕРА)

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що збирається "знищити" тих, хто пов'язує його з Росією. Напередодні двоє високопоставлених сенаторів-демократів закликали Пентагон та правоохоронні органи США розслідувати контакти власника Space X з російською владою.

Сенатори Жанна Шахін, старший член Комітету з міжнародних відносин, і очільник Комітету Сенату у справах Збройних сил Джек Рід закликали генпрокурора США та генерального інспектора Пентагону розслідувати контакти Маска з російськими посадовцями, зокрема з Володимиром Путіним.

У листі зазначено, що Маск отримує мільярдне фінансування від уряду США, тому його зв'язки з російським диктатором можуть загрожувати національній безпеці.

У відповідь на це мільярдер заявив: "Я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх".

8 листопада Axios писало, що до телефонної розмови Зеленського з Трампом доєднувався Маск.

11 листопада телеканал ABC News повідомляв, що Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.

14 листопада NBC News заявило, що майже постійна присутність мільярдера в резиденції новообраного президента США впродовж тижня після дня виборів почала дратувати людей, які перебувають у найближчому оточенні республіканця.