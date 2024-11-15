Топдемократи закликали перевірити контакти Маска з росіянами – Reuters

Агенція сумнівається в успішності такого звернення, оскільки до повернення в Білий дім готується Трамп – і мільярдеру вже запропонували посаду в адміністрації

Ілон Маск (Фото: EPA)

Повідомлення про те, що мільярдер Ілон Маск мав численні телефонні розмови з російськими посадовцями, зокрема з диктатором Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном та правоохоронними органами США з міркувань національної безпеки. Таку заяву зробили двоє високопоставлених сенаторів-демократів у листі, з яким ознайомилася інформаційна агенція Reuters.

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ЗМІ зауважило: Маск як генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX контролює мільярди доларів у контрактах Міністерства оборони США та розвідувального співтовариства.

Автори листа – сенатори Жанна Шахін, старший член Комітету з міжнародних відносин, і очільник Комітету Сенату у справах Збройних сил Джек Рід.

У документі вони повідомили генеральному прокурору США Мерріку Гарленду та генеральному інспектору Пентагона, що участь Маска у цих програмах SpaceX має бути перевірена щодо можливого відсторонення після повідомлень про розмови мільярдера з російськими посадовцями. Під відстороненням мається на увазі виключення Маска з певних контрактів та привілеїв.

"Ці відносини між добре відомим противником США [Росією] та паном Маском, бенефіціаром мільярдів доларів державного фінансування США, ставлять серйозні питання щодо надійності пана Маска як державного підрядника та власника допуску", – заявили Шахін та Рід у листі.

Декілька законодавців-демократів раніше публічно закликали провести розслідування зв'язків Маска з Москвою після того, як у жовтні видання The Wall Street Journal заявило про такі можливі контакти, але про лист до посадовців США, які могли б почати таке розслідування, раніше не повідомлялося.

Водночас, зауважує Reuters, звернення Шахін та Ріда навряд буде успішним, оскільки до повернення у Білий дім вже готується новообраний президент США Дональд Трамп: Маск витратив на його кампанію понад $119 млн й тепер він має стати співголовою новоствореного департаменту підвищення ефективності уряду у майбутній адміністрації.

SpaceX, Маск, Пентагон та Міністерство юстиції США не відповіли на запит агенції щодо коментарів.