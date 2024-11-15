Топдемократы призвали проверить контакты Маска с россиянами – Reuters

Агентство сомневается в успешности такого обращения, поскольку к возвращению готовится Трамп – и миллиардеру уже предложили должность в администрации

Илон Маск (Фото: EPA)

Сообщения о том, что миллиардер Илон Маск беседовал с российскими чиновниками, в частности с диктатором Владимиром Путиным, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами США по соображениям национальной безопасности. Такое заявление сделали двое высокопоставленных сенаторов-демократов в письме, с которым ознакомилось информационное агентство Reuters.

СМИ отметило: Маск как генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX контролирует миллиарды долларов в контрактах Министерства обороны США и разведывательного сообщества.

Авторы письма – сенаторы Жанна Шахин, старший член Комитета по международным отношениям, и глава Комитета Сената по делам Вооруженных сил Джек Рид.

В документе они сообщили генеральному прокурору США Меррику Гарленду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в этих программах SpaceX должно быть проверено на предмет возможного отстранения после сообщений о разговорах миллиардера с российскими чиновниками. Под отстранением подразумевается исключение Маска из определенных контрактов и привилегий.

"Эти отношения между хорошо известным противником США [Россией] и господином Маском, бенефициаром миллиардов долларов государственного финансирования США, ставят серьезные вопросы надежности господина Маска как государственного подрядчика и обладателя допуска", – заявили Шахин и Рид в письме.

Несколько законодателей-демократов ранее публично призвали провести расследование связей Маска с Москвой после того, как в октябре издание The Wall Street Journal заявило о таких возможных контактах, но о письме к чиновникам США, которые могли бы начать такое расследование, ранее не сообщалось.

В то же время, отмечает Reuters, обращение Шахин и Рида вряд ли будет успешным, поскольку к возвращению в Белый дом уже готовится новоизбранный президент США Дональд Трамп: Маск потратил на его кампанию более $119 млн и теперь должен стать сопредседателем новосозданного департамента повышения эффективности правительства в будущей администрации.

SpaceX, Маск, Пентагон и Министерство юстиции США не ответили на запрос агентства по поводу комментариев.