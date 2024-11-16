Это стало ответом на заявление двух сенаторов-демократов, призвавших расследовать связи американского миллиардера с руководством РФ

Илон Маск (Фото: ЕРА)

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что собирается "уничтожить" тех, кто связывает его с Россией. Накануне два высокопоставленных сенатора-демократа призвали Пентагон и правоохранительные органы США расследовать контакты владельца Space X с российскими властями.

Сенаторы Жанна Шахин, старший член Комитета по международным отношениям, и глава Комитета Сената по делам Вооруженных сил Джек Рид призвали генпрокурора США и генерального инспектора Пентагона расследовать контакты Маска с российскими чиновниками, в том числе с Владимиром Путиным.

В письме отмечено, что Маск получает миллиардное финансирование от правительства США, поэтому его связи с российским диктатором могут угрожать национальной безопасности.

В ответ на это миллиардер заявил: "Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения и уничтожить их".

8 ноября Axios писало, что к телефонному разговору Зеленского с Трампом присоединялся Маск.

11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.

14 ноября NBC News заявило, что почти постоянное присутствие миллиардера в резиденции новоизбранного президента США в течение недели после дня выборов начало раздражать людей, находящихся в ближайшем окружении республиканца.