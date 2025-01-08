Маск назвав Трюдо "дівчинкою", а Трамп показав "американську Канаду" – фото

Маск заявив, звертаючись до Трюдо: "Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому неважливо, що ти кажеш"

Ілон Маск (Фото: ЕРА)

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа, мільярдер Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо "дівчиною, думка якої не є важливою". Так він відреагував на заяву Трюдо про неможливість приєднання Канади до США.

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів", – заявив канадський прем'єр, відповідаючи на закиди Трампа, який ще у грудні запропонував Канаді стати 51-м штатом США.

Продовжуючи цю тему, Маск заявив, звертаючись до Трюдо: "Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому неважливо, що ти кажеш".

Скриншот з Х

Трамп неодноразово називав Трюдо "губернатором" Канади, натомість ігноруючи його справжню посаду. Він звинувачує Оттаву в тому, що та "провалила" кордон США, пропустивши велику кількість наркотиків і людей, включно з нелегальними іммігрантами з понад 70 різних країн.

Обраний президент США тоді заявив, що якщо Канада не розв'яже проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом, то він запровадить 25% мито на всі канадські товари відразу після інавгурації.

Сьогодні, 8 січня, Трамп опублікував в Instagram мапу Канади, замальовану американським прапором, підписавши як "Ох, Канадо!".

Скриншот з Instagram Трампа