"Америка – не Канада". Наступник Трюдо Карні заявив, що його країна не буде частиною США

Політик пообіцяв, що одним з перших його завдань на посту прем'єра буде довести "до відома" Трампа про залежність Штатів від канадських енергоносіїв

Марк Карні (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Новий лідер канадської Ліберальної партії та майбутній прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що "Америка – це не Канада" і що його країна ніколи не буде частиною США. Слова політика передає видання Politico.

"Америка – це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки у жодному разі, жодним чином, у жодній формі. Ми не просили цього бою, але канадці завжди готові, коли хтось інший кидає рукавички (викликає на поєдинок. – Ред.)", – заявив Карні у своїй промові після обрання на посаду.

Також він назвав погрози лідера США Дональда Трампа щодо тарифів "економічною та суверенною (борговою. – Ред.) кризою".

Політик зауважив: "Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну. Подумайте про це. Якщо їм це вдасться, вони зруйнують наш спосіб життя".

Карні, що керував центральними банками Канади та Великої Британії, виступає за тарифи "долар за долар" у відповідь на заходи США.

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Він пообіцяв, що одним з перших його завдань на посту прем'єра буде довести "до відома" Трампа про залежність Штатів від канадських енергоносіїв. Як і його попередник Джастін Трюдо, політик попередив, що "всі карти на столі", коли йдеться про скорочення таких постачань.

Під час кампанії за посаду Карні представляв себе як жорсткого переговірника, котрий зможе завадити президенту США досягти його мети "домінувати у півкулі", захопивши Канаду і Гренландію. Також він пообіцяв захистити "мову, культуру та воду" від посягань Трампа.

Це не перший випадок, коли Карні має публічні конфлікти з американським лідером. У 2018 році, під час роботи керівником Банку Англії, політик критикував тарифну політику Трампа, стверджуючи, що це завдасть шкоди світовій економіці.

У 2020-му під час виступу в Давосі Карні підтримав активістку Грету Тунберг у питанні кліматичної політики, що суперечило поглядам президента США.

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9 березня Карні виграв у перегонах за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Трюдо на посаді прем’єра після того, як складе присягу.

59-річний Карні набрав 86% голосів, випередив найближчу конкурентку, колишню міністерку фінансів Христю Фріланд. В голосуванні взяли участь 152 000 членів Ліберальної партії.