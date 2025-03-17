"Самая европейская из неевропейских стран". Премьер Канады из-за Трампа ищет "друзей" в ЕС

Марк Карни считает, что Канаде сейчас как никогда важно усиливать связи с "надежными союзниками, такими, как Франция"

Марк Карни (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Новый премьер Канады Марк Карни после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметил необходимость укрепления отношений с европейскими странами на фоне напряженности с США. Об этом пишет France 24.

По словам Карни, Канаде сейчас как никогда важно усиливать связи с "надежными союзниками, такими, как Франция".

"Я хочу, чтобы Франция и вся Европа с энтузиазмом работали с Канадой, наиболее европейской из неевропейских стран, и вместе с вами стремились поддерживать самые положительные отношения с США", – сказал он.

Карни также коснулся вопроса российско-украинской войны, отметив, что "Канада и Франция хотят крепкого и устойчивого мира, сопровождаемого надежными гарантиями безопасности, которые защитят Украину от дальнейшей российской агрессии и обеспечат безопасность всей Европы".