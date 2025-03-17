"Самая европейская из неевропейских стран". Премьер Канады из-за Трампа ищет "друзей" в ЕС
Новый премьер Канады Марк Карни после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметил необходимость укрепления отношений с европейскими странами на фоне напряженности с США. Об этом пишет France 24.
По словам Карни, Канаде сейчас как никогда важно усиливать связи с "надежными союзниками, такими, как Франция".
"Я хочу, чтобы Франция и вся Европа с энтузиазмом работали с Канадой, наиболее европейской из неевропейских стран, и вместе с вами стремились поддерживать самые положительные отношения с США", – сказал он.
Карни также коснулся вопроса российско-украинской войны, отметив, что "Канада и Франция хотят крепкого и устойчивого мира, сопровождаемого надежными гарантиями безопасности, которые защитят Украину от дальнейшей российской агрессии и обеспечат безопасность всей Европы".
- Утром 16 марта Карни сообщил о телефонных разговорах с Зеленским и главой британского правительства Стармером, политики обсуждали путь Украины к миру.
- Накануне, 14 марта, страны Большой семерки призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие.