"Найбільш європейська з неєвропейських країн". Прем'єр Канади через Трампа шукає "друзів" у ЄС

Марк Карні вважає, що Канаді зараз як ніколи важливо посилювати зв'язки з "надійними союзниками, такими, як Франція"

Марк Карні (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Новий прем'єр Канади Марк Карні після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном наголосив на необхідності зміцнення відносин з європейськими країнами на тлі напруженості зі США. Про це пише France 24.

За словами Карні, Канаді зараз як ніколи важливо посилювати зв'язки з "надійними союзниками, такими, як Франція".

"Я хочу, щоб Франція і вся Європа з ентузіазмом працювали з Канадою, найбільш європейською з неєвропейських країн, і разом прагнули підтримувати найпозитивніші відносини зі США", – сказав він.

Карні також торкнувся питання російсько-української війни, зазначивши, що "Канада та Франція хочуть міцного і сталого миру, супроводжуваного надійними гарантіями безпеки, які захистять Україну від подальшої російської агресії та забезпечать захист всієї Європи".