"Найбільш європейська з неєвропейських країн". Прем'єр Канади через Трампа шукає "друзів" у ЄС
Новий прем'єр Канади Марк Карні після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном наголосив на необхідності зміцнення відносин з європейськими країнами на тлі напруженості зі США. Про це пише France 24.
За словами Карні, Канаді зараз як ніколи важливо посилювати зв'язки з "надійними союзниками, такими, як Франція".
"Я хочу, щоб Франція і вся Європа з ентузіазмом працювали з Канадою, найбільш європейською з неєвропейських країн, і разом прагнули підтримувати найпозитивніші відносини зі США", – сказав він.
Карні також торкнувся питання російсько-української війни, зазначивши, що "Канада та Франція хочуть міцного і сталого миру, супроводжуваного надійними гарантіями безпеки, які захистять Україну від подальшої російської агресії та забезпечать захист всієї Європи".
- Уранці 16 березня Карні повідомив про телефонні розмови із Зеленським та очільником британського уряду Стармером, політики обговорювали шлях України до миру.
- Напередодні, 14 березня країни Великої сімки закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я.