"Треба тотальні санкції". Зеленський поговорив з новим прем'єром Канади Карні

Також президент повідомив, що Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці

Марк Карні (Фото: SPENCER COLBY / EPA)

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

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"Премʼєр-міністр озвучив правильні речі про те, як потрібно посилювати тиск на Москву. Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру", – зазначив Зеленський.

Також політики обговорили гуманітарний аспект гарантій безпеки для України й планують працювати над ним. Йдеться про відновлення країни та підтримку економіки після війни.

Зеленський та Карні торкнулися української тематики у порядку денному головування Канади у Великій сімці.

"Будемо взаємодіяти в різних форматах на різних рівнях, щоб зробити нашу співпрацю ще більш предметною і практичною", – зазначив президент.

Окремо лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами. За словами українського лідера, Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці.

Він зауважив, що за час війни Україна отримала великий досвід у виробництві засобів радіоелектронної боротьби, далекобійних ракет і дронів – і вона готова до спільного виробництва озброєнь.