У Канаді новий прем'єр Карні – готовий зустрітися з Трампом за двох умов

Через політику президента США ліберали можуть вийти переможцями на наступних виборах

Марк Карні (Фото: NEIL HALL / EPA)

Колишній голова центробанку Марк Карні склав присягу й став новим прем'єр-міністром Канади. Тепер він спробує провести свою країну через торговельну війну, розпочату президентом США Дональдом Трампом, загрози анексії та майбутні федеральні вибори. Про це повідомляє агенція Associated Press.

59-річний Карні замінив колишнього прем'єра Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку у січні, але залишався при владі до тих пір, поки Ліберальна партія не обрала нового лідера. Очікується, що новий голова уряду оголосить загальні вибори найближчими днями або тижнями.

Здавалося, що керівна Ліберальна партія була готова до "історичної поразки" на виборах, поки Трамп не оголосив економічну війну та не став неодноразово заявляти, що Канада має стати 51-м штатом. Тепер політична сила та її лідер можуть вийти переможцями з голосування.

Новий прем'єр вже заявив, що готовий зустрітися з Трампом, якщо той продемонструє "повагу до канадського суверенітету" та буде готовий прийняти "спільний підхід, набагато більш комплексний підхід до торгівлі".

Карні, колишній керівник інвестиційної компанії Goldman Sachs без досвіду у політиці, став 24-м прем'єр-міністром Канади.

Трамп запровадив 25%-ві мита на канадську сталь та алюміній й погрожує масштабними тарифами на усі товари країни з 2 квітня. Президент США погрожував економічним примусом у своїх погрозах анексувати Канаду і припустив, що кордон між двома країнами є "вигаданою лінією".

На тлі заяв Трампа, відбувся сплеск канадського націоналізму – й він посилив шанси Ліберальної партії на майбутніх парламентських виборах, а результати політсили посилюються в опитуваннях суспільної думки.

Раніше Карні долав кризи під час роботи головою Банку Канади з 2008 року, а потім у 2013-му, коли став першим негромадянином Сполученого Королівства, який очолив Банк Англії й допомагав впоратися з найгіршими наслідками Brexit у країні. Тепер прем'єр спробує провести країну через торговельну війну, розпочату Трампом.

"Він впорається дуже добре. Його поважають на міжнародному рівні", – заявив журналістам колишній прем'єр Канади (1993-2003) Жан Кретьєн.

Водночас він додав: "Чарівного рішення не існує. Це ненормальна ситуація. Ми ніколи не бачили когось, хто змінює свою думку що п'ять хвилин на посаді президента США. Це створює проблеми всюди, не тільки у Канаді".