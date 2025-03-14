В Канаде новый премьер Карни – готов встретиться с Трампом при двух условиях

Марк Карни (Фото: NEIL HALL / EPA)

Бывший глава центробанка Марк Карни принял присягу и стал новым премьер-министром Канады. Теперь он попытается провести свою страну через торговую войну, начатую президентом США Дональдом Трампом, угрозы аннексии и будущие федеральные выборы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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59-летний Карни сменил бывшего премьера Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в январе, но остававшегося у власти до тех пор, пока Либеральная партия не избрала нового лидера. Ожидается, что новый глава правительства объявит всеобщие выборы в ближайшие дни или недели.

Казалось, что руководящая Либеральная партия была готова к "историческому поражению" на выборах, пока Трамп не объявил экономическую войну и начал неоднократно заявлять, что Канада должна стать 51-м штатом. Теперь политическая сила и ее лидер могут выйти победителями голосования.

Новый премьер уже заявил, что готов встретиться с Трампом, если тот продемонстрирует "уважение к канадскому суверенитету" и будет готов принять "общий подход, гораздо более комплексный подход к торговле".

Карни, бывший руководитель инвестиционной компании Goldman Sachs без опыта в политике, стал 24-м премьер-министром Канады.

Трамп ввел 25%-е пошлины на канадскую сталь и алюминий и угрожает масштабными тарифами на все товары страны со 2 апреля. Президент США грозил экономическим принуждением в своих угрозах аннексировать Канаду и предположил, что граница между двумя странами является "вымышленной линией".

На фоне заявлений Трампа произошел всплеск канадского национализма – и он усилил шансы Либеральной партии на предстоящих парламентских выборах, а результаты политсилы улучшаются в опросах общественного мнения.

Ранее Карни преодолевал кризисы во время работы главой Банка Канады с 2008 года, а затем в 2013-м, когда стал первым негражданином Соединенного Королевства, возглавившим Банк Англии и помогающим справиться с худшими последствиями Brexit в стране. Теперь же премьер попытается провести страну через торговую войну, начатую ​​Трампом.

"Он справится очень хорошо. Его уважают на международном уровне", – заявил журналистам бывший премьер Канады (1993-2003) Жан Кретьен.

В то же время он добавил: "Волшебного решения не существует. Это ненормальная ситуация. Мы никогда не видели кого-то, кто меняет свое мнение каждые пять минут в должности президента США. Это создает проблемы везде, не только в Канаде".