Країни G7 обговорили подальші санкції та підтримку України, якщо РФ не піде на перемир'я

Зокрема, йдеться і про використання надприбутків від заморожених російських суверенних активів

Велика сімка (Фото: Depositphotos)

Країни Великої сімки закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я. Спільну заяву групи опублікував уряд Канади.

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Міністри закордонних справ США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, а також голова євродипломатії Кая Каллас зустрічалися у канадському Шарлевуа з 12 до 14 березня.

"Ми закликали Росію відповісти взаємністю [до України], погодившись на припинення вогню на рівних умовах та повністю виконавши його. Ми обговорили запровадження додаткових витрат для Росії у разі недосягнення домовленості про припинення вогню, зокрема шляхом подальших санкцій, обмеження цін на нафту, а також додаткової підтримки України та інших засобів", – заявили учасники Великої сімки.

Зокрема, йдеться і про використання надприбутків від заморожених російських суверенних активів.

Сторони підкреслили важливість заходів із розбудови довіри під час припинення вогню, включно зі звільненням в'язнів і полонених (як військових, так і цивільних) та поверненням українських дітей.

Країни заявили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних та вартих довіри безпекових заходів для забезпечення здатності України стримувати та захищатися від будь-яких повторних актів агресії.

Учасники G7 заявили, що продовжать координувати економічну та гуманітарну підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, зокрема на конференції у Римі у липні 2025 року.

Учасники засудили передання РФ військової допомоги з боку Північної Кореї та Ірану, а також надання зброї й компонентів подвійного призначення Китаєм, що є "вирішальним фактором" російської війни та відновлення Збройних сил країни-агресорки. Держави підтвердили свій намір продовжувати вживати заходів проти таких третіх країн.