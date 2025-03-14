Країни G7 обговорили подальші санкції та підтримку України, якщо РФ не піде на перемир'я
Країни Великої сімки закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я. Спільну заяву групи опублікував уряд Канади.
Міністри закордонних справ США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, а також голова євродипломатії Кая Каллас зустрічалися у канадському Шарлевуа з 12 до 14 березня.
"Ми закликали Росію відповісти взаємністю [до України], погодившись на припинення вогню на рівних умовах та повністю виконавши його. Ми обговорили запровадження додаткових витрат для Росії у разі недосягнення домовленості про припинення вогню, зокрема шляхом подальших санкцій, обмеження цін на нафту, а також додаткової підтримки України та інших засобів", – заявили учасники Великої сімки.
Зокрема, йдеться і про використання надприбутків від заморожених російських суверенних активів.
Сторони підкреслили важливість заходів із розбудови довіри під час припинення вогню, включно зі звільненням в'язнів і полонених (як військових, так і цивільних) та поверненням українських дітей.
Країни заявили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних та вартих довіри безпекових заходів для забезпечення здатності України стримувати та захищатися від будь-яких повторних актів агресії.
Учасники G7 заявили, що продовжать координувати економічну та гуманітарну підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, зокрема на конференції у Римі у липні 2025 року.
Учасники засудили передання РФ військової допомоги з боку Північної Кореї та Ірану, а також надання зброї й компонентів подвійного призначення Китаєм, що є "вирішальним фактором" російської війни та відновлення Збройних сил країни-агресорки. Держави підтвердили свій намір продовжувати вживати заходів проти таких третіх країн.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- 13 березня диктатор РФ Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню. Водночас Трамп вважає, що російський диктатор погодиться на перемир'я, й анонсував новини з цього приводу на 17 березня.
- Телеканал CBS з посиланням на джерела заявив, що адміністрація президента США вводить додаткові обмеження на нафтовий, газовий та банківський сектори Росії, ще більше обмежуючи доступ РФ до платіжних систем Штатів. Співрозмовник Fox News повідомив, що банківські обмеження пов'язані з переговорами про припинення вогню у війні РФ проти України.