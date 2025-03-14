Reuters: "Велика сімка" попередила РФ про нові санкції, якщо та не погодиться на перемир'я

Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO

Росія ризикує потрапити під нові санкції, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні. Про це йдеться в остаточному проєкті заяви країн G7, з яким ознайомився Reuters.

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"Країни G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуючись", — йдеться в проєкті спільної заяви країн "Великої сімки", до складу яких входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Там додали, що будь-яке припинення вогню має бути реальним.

Проєкт, схвалений високопосадовими дипломатами, ще має бути затверджений міністрами.

За даними агентства, у переліку нових заходів можуть виявитися стелі на ціни на нафту і додаткова допомога українській армії. Ба більше, у проєкті також обговорювали необхідність забезпечення Києва надійними гарантіями безпеки.

У країнах "Великої сімки" вважають, що необхідно вжити надійних заходів безпеки, щоб гарантувати здатність України стримувати та захищатися від подальшої російської агресії.