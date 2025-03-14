Reuters: "Велика сімка" попередила РФ про нові санкції, якщо та не погодиться на перемир'я
Росія ризикує потрапити під нові санкції, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні. Про це йдеться в остаточному проєкті заяви країн G7, з яким ознайомився Reuters.
"Країни G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуючись", — йдеться в проєкті спільної заяви країн "Великої сімки", до складу яких входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.
Там додали, що будь-яке припинення вогню має бути реальним.
Проєкт, схвалений високопосадовими дипломатами, ще має бути затверджений міністрами.
За даними агентства, у переліку нових заходів можуть виявитися стелі на ціни на нафту і додаткова допомога українській армії. Ба більше, у проєкті також обговорювали необхідність забезпечення Києва надійними гарантіями безпеки.
У країнах "Великої сімки" вважають, що необхідно вжити надійних заходів безпеки, щоб гарантувати здатність України стримувати та захищатися від подальшої російської агресії.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня 2025 року США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- Диктатор РФ Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.