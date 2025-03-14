Страны G7 обсудили дальнейшие санкции и поддержку Украины, если РФ не пойдет на перемирие
Страны "Большой Семерки" призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие. Совместное заявление группы опубликовало правительство Канады.
Министры иностранных дел США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас встречались в канадском Шарлевуа с 12 по 14 марта.
"Мы призвали Россию ответить взаимностью [в Украину], согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью выполнив его. Мы обсудили введение дополнительных расходов для России в случае недостижения договоренности о прекращении огня, в том числе путем дальнейших санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств", – заявили учасники "Большой семерки".
В частности, речь идет и об использовании сверхдоходов от замороженных российских суверенных активов.
Стороны подчеркнули важность мер по развитию доверия при прекращении огня, включая освобождение заключенных и пленных (как военных, так и гражданских) и возвращение украинских детей.
Страны акцентировали, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и отметили необходимость надежных и достойных доверия мер безопасности для обеспечения способности Украины сдерживать и защищаться от любых повторных актов агрессии.
Участники G7 заявили, что продолжат координировать экономическую и гуманитарную поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в частности, на Конференции в Риме в июле 2025 года.
Также участники осудили передачу РФ военной помощи со стороны Северной Кореи и Ирана, а также предоставление оружия и компонентов двойного назначения Китаем, что является "решающим фактором" российской войны и восстановления Вооруженных сил страны-агрессора. Страны подтвердили свое намерение продолжать принимать меры против таких третьих стран.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- 13 марта диктатор РФ Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время прекращения огня. В то же время, Трамп считает, что российский диктатор согласится на перемирие и анонсировал новости по этому поводу на 17 марта.
- Телеканал СBS со ссылкой на источники заявил, что администрация президента США вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России, еще больше ограничивая доступ РФ к платежным системам Штатов. Собеседник Fox News сообщил, что банковские ограничения связаны с переговорами о прекращении огня в войне РФ против Украины.