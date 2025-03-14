Страны G7 обсудили дальнейшие санкции и поддержку Украины, если РФ не пойдет на перемирие

В частности, речь идет и об использовании сверхдоходов от замороженных российских суверенных активов

Большая семерка (Фото: Depositphotos)

Страны "Большой Семерки" призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие. Совместное заявление группы опубликовало правительство Канады.

Министры иностранных дел США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, а также глава евродипломатии Кая Каллас встречались в канадском Шарлевуа с 12 по 14 марта.

"Мы призвали Россию ответить взаимностью [в Украину], согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью выполнив его. Мы обсудили введение дополнительных расходов для России в случае недостижения договоренности о прекращении огня, в том числе путем дальнейших санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств", – заявили учасники "Большой семерки".

В частности, речь идет и об использовании сверхдоходов от замороженных российских суверенных активов.

Стороны подчеркнули важность мер по развитию доверия при прекращении огня, включая освобождение заключенных и пленных (как военных, так и гражданских) и возвращение украинских детей.

Страны акцентировали, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и отметили необходимость надежных и достойных доверия мер безопасности для обеспечения способности Украины сдерживать и защищаться от любых повторных актов агрессии.

Участники G7 заявили, что продолжат координировать экономическую и гуманитарную поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в частности, на Конференции в Риме в июле 2025 года.

Также участники осудили передачу РФ военной помощи со стороны Северной Кореи и Ирана, а также предоставление оружия и компонентов двойного назначения Китаем, что является "решающим фактором" российской войны и восстановления Вооруженных сил страны-агрессора. Страны подтвердили свое намерение продолжать принимать меры против таких третьих стран.