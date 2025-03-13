США вводят дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы РФ – CBS
Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России, еще больше ограничивая доступ РФ к платежным системам Штатов. Об этом заявляет телеканал CBS News со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с этими планами.

В среду Министерство финансов США не продлило 60-дневное исключение, введенное администрацией Джо Байдена в январе, позволявшее продолжить определенные энергетические транзакции с участием подсанкционных российских банков. После этого банки больше не смогут получать доступ к платежным системам США для проведения крупных транзакций.

Из таких ограничений были исключены российские финансовые учреждения Внешэкономбанк, банк "Финансовая Корпорация Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, банк "ВТБ", Альфа-Банк, Росбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург" и Центральный банк России.

Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам усложняет для других стран покупку российской нефти, тем самым сдерживая ее мировые поставки. Это может привести к скачку цен на $5 за баррель, что является заметным после снижения стоимости в последние недели, отмечает CBS News.

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Это происходит во время того, когда администрация Трампа пытается убедить Россию принять условия предложенного 30-дневного прекращения огня.

Об окончании лицензии на покупку российской нефти сообщает корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на собственного информированного собеседника.

"Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не смогут покупать нефть у России без введения санкций со стороны США. Источник сообщил мне, что это переговорная тактика, направленная на прекращение вторжения [в Украину]", – рассказал журналист.

Собеседник заявил Лоуренсу, что администрация Трампа сосредоточена на прекращении боевых действий и продолжении переговоров по завершению войны.

Источник отметил, что США будут продолжать применять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов для достижения этой цели.

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