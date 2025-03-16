"Нужны тотальные санкции". Зеленский поговорил с новым премьером Канады Карни
Вечером 16 марта президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с новым премьер-министром Канады Марком Карни.
"Премьер-министр озвучил правильные вещи о том, как нужно усиливать давление на Москву. Теневой флот, банковский сектор. Надо вводить тотальные санкции на все, что дает России средства для финансирования войны. Только так можно принудить Путина к справедливому и продолжительному миру", – отметил Зеленский.
Также политики обсудили гуманитарный аспект гарантий безопасности Украины и планируют работать над ним. Речь идет о восстановлении страны и поддержке экономики после войны.
Зеленский и Карни затронули украинскую тематику в повестке дня председательства Канады в Большой семерке.
"Будем взаимодействовать в разных форматах на разных уровнях, чтобы сделать наше сотрудничество еще более предметным и практичным", – отметил президент.
Отдельно лидеры обсудили развитие двусторонних отношений между государствами. По словам украинского лидера, Канада заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве.
Он отметил, что за время войны Украина получила большой опыт в производстве средств радиоэлектронной борьбы, дальнобойных ракет и дронов – и готова к совместному производству вооружений.
- Утром 16 марта Карни сообщил о телефонных разговорах с Зеленским и главой британского правительства Стармером, политики обсуждали путь Украины к миру.
- Накануне, 14 марта, страны Большой семерки призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие.