"Нужны тотальные санкции". Зеленский поговорил с новым премьером Канады Карни

Также президент сообщил, что Канада заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве

Марк Корни (Фото: SPENCER COLBY / EPA)

Вечером 16 марта президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с новым премьер-министром Канады Марком Карни.

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"Премьер-министр озвучил правильные вещи о том, как нужно усиливать давление на Москву. Теневой флот, банковский сектор. Надо вводить тотальные санкции на все, что дает России средства для финансирования войны. Только так можно принудить Путина к справедливому и продолжительному миру", – отметил Зеленский.

Также политики обсудили гуманитарный аспект гарантий безопасности Украины и планируют работать над ним. Речь идет о восстановлении страны и поддержке экономики после войны.

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Зеленский и Карни затронули украинскую тематику в повестке дня председательства Канады в Большой семерке.

"Будем взаимодействовать в разных форматах на разных уровнях, чтобы сделать наше сотрудничество еще более предметным и практичным", – отметил президент.

Отдельно лидеры обсудили развитие двусторонних отношений между государствами. По словам украинского лидера, Канада заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве.

Он отметил, что за время войны Украина получила большой опыт в производстве средств радиоэлектронной борьбы, дальнобойных ракет и дронов – и готова к совместному производству вооружений.