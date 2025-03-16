Новый премьер Канады поговорил со Стармером и Зеленским о прекращении огня

Марк Карни подчеркнул, что Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной

Марк Карни (Фото: ЕРА/SPENCER COLBY)

Новый премьер Канады Марк Карни провел телефонные разговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой британского правительства Киром Стармером. Об этом он сообщил в X.

"Сегодня утром я говорил с премьер-министром Стармером, президентом Зеленским и многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру", – говорится в сообщении.

Карни подчеркнул, что Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва должна отказаться от затягивания процесса и прекратить атаки на Украину.

"Время России сесть за стол переговоров с доброй волей. Как было согласовано на саммите G7, мы усилим мониторинг санкций, чтобы стимулировать их выполнение. Канада является надежным союзником Украины. Мы обеспечим, чтобы Украина получила всю необходимую военную поддержку для самозащиты – как сейчас, так и в будущем", – подытожил премьер.