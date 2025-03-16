Новий прем'єр Канади поговорив зі Стармером та Зеленським про припинення вогню

Марк Карні (Фото: ЕРА/SPENCER COLBY)

Новий прем'єр Канади Марк Карні провів телефонні розмови з президентом Володимиром Зеленським та очільником британського уряду Кіром Стармером. Про це він повідомив у X.

"Сьогодні вранці я говорив з прем'єр-міністром Стармером, президентом Зеленським та багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру", – йдеться у дописі.

Карні наголосив, що Канада підтримує пропозицію щодо негайного припинення вогню між Росією та Україною. За його словами, Москва має відмовитися від затягування процесу і припинити свої атаки на Україну.

"Час Росії сісти за стіл переговорів із доброю волею. Як було погоджено на саміті G7, ми посилимо моніторинг санкцій, щоб стимулювати їх виконання. Канада є надійним союзником України. Ми забезпечимо, щоб Україна отримала всю необхідну військову підтримку для самозахисту — як зараз, так і в майбутньому", – підсумував прем'єр Канади.