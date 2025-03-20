Канада прагне оборонних зв'язків та угод з Європою через політику США – Bloomberg

Столиця Канади – Оттава (Фото: depositphotos.com)

Канада взяла курс на укладення великих оборонних угод з Європою та покращення доступу континенту до найважливіших корисних копалин у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа та його відмову від оборонних зобов’язань з боку Штатів. Про це повідомляє Bloomberg, що має у розпорядженні лист посла Канади в Італії Елісси Голберг.



Посол написала міністрам фінансів, закордонних справ, оборони та бізнесу Італії, що Канада прагне більш тісного співробітництва в оборонній промисловості з Італією та Євросоюзом "у терміновому порядку".

Голберг попросила Італію підтримати дозвіл третім країнам співпрацювати з оборонним планом Євросоюзу ReArm.

За інформацією ознайомленого з питанням неназваного співрозмовника, оборонне партнерство між Канадою та ЄС можуть укласти швидко, що дозволить Оттаві брати участь у спільних із європейськими країнами закупівлях в межах плану ReArm.

У листі посла викладено плани купити 10 підводних човнів, додаткові винищувачі та бойові танки, які потенційно можуть бути придбані в європейських постачальників.

У 2023 році Канада уклала угоду про купівлю в США десятків винищувачів F-35. Через кілька годин після вступу на посаду прем'єр-міністр Канади Марк Карні наказав переглянути цю угоду у межах переоцінки залежності від США.

Друге місце в угоді Канади про купівлю військових літаків у 2023 році посів винищувач шведської компанії Saab AB (виробляє літаки Gripen. – Ред.). Німецький промисловий концерн ThyssenKrupp AG зареєстрував в Оттаві лобістів щодо планів Канади придбати підводні човни.

Далі в листі Голберг зазначила, що промисловість Канади "може запропонувати набагато більше" – дрони, супутниковий зв’язок, робототехніку, штучний інтелект, кібербезпеку та кращу інтеграцію ланцюжків постачання для великих запасів корисних копалин.

Серед останніх вона назвала нікель, кобальт та літій, які необхідні для передових оборонних технологій і систем відновлюваної енергії.

Канада вже погодилася вести переговори з ЄС про партнерство у сфері безпеки, але в листі Голберг йдеться, що Оттава хотіла б більш тісної співпраці "з урахуванням поточного мінливого геополітичного становища".

Карні заявив журналістам 18 березня у Лондоні, що зусилля Європи збільшити витрати на оборону цікаві Канаді через потенційного альтернативного постачальника.

"Це створює потенціал для створення ланцюжків постачання, які означають, що канадські компанії беруть участь у розробці цих оборонних систем", – сказав він.

У грудні 2024 року Трамп пропонував Канаді стати 51-м штатом США у розмові з тодішнім прем'єр-міністром країни Трюдо.

У березні 2025 року Карні заявив, що Канада не стане частиною США.

Вже на посаді прем'єр-міністра Карні наголосив на необхідності зміцнення відносин з європейськими країнами на тлі напруженості зі США.