НАТО планує попросити Європу і Канаду збільшити військовий потенціал на 30% – Bloomberg

Зустріч міністрів оборони країн НАТО 13 лютого 2025 року (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

НАТО має плани просити у Європи та Канади збільшити свої запаси зброї та техніки приблизно на 30% протягом наступних кількох років. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника Альянсу.

Зараз обговорюються нові цілі щодо військового потенціалу союзників по НАТО, які оновлювали б цільові показники, встановлені до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з метою ухвалення їх до початку червня, коли міністри оборони Альянсу зберуться в Брюсселі.

За інформацією неназваних чиновників, досягнення цих нових рівнів вимагатиме "величезних" фінансових витрат з боку більшості європейських союзників та Канади, тоді як витрати США не доведеться змінювати.

За словами одного з чиновників, нові цілі вимагатимуть збільшення обсягу техніки на 30% у всіх секторах, водночас певні категорії зростуть набагато більше або менше.

За даними співрозмовника журналістів, ці нові показники приведуть до значного посилення європейських і канадських сил у складі Альянсу, які менше залежатимуть від США. Їх реалізація займе від 5 до 15 років.

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США значною мірою зможуть досягти нових цілей з вже наявною у них технікою. Але більшості союзників необхідно буде збільшити витрати на оборону до більш ніж 3% від валового внутрішнього продукту.

Як очікується, цей рівень лідери встановлять як новий показник витрат під час саміту НАТО в Нідерландах наприкінці червня.

П'ять основних напрямів, на які будуть спрямовані зусилля, – це системи протиповітряної оборони, можливості для завдання глибоких ударів, логістика, можливості наземного маневру, системи зв'язку та інформації.

Вони будуть підкріплені збільшеними запасами зброї та запчастин.

Системи ППО були спеціально виділені як галузь, що потребує більшого потенціалу від усіх союзників, включно зі США.