Зеленский прибыл во Францию

27 марта в Париже состоится саммит "коалиции желающих" по вопросу гарантий безопасности для Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В среду, 26 марта, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на спикера главы государства Сергея Никифорова.

По его словам, в этот день Зеленский проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Других деталей заграничной поездки президента Никифоров не раскрыл.

25 марта BFM TV сообщало, что Зеленский и Макрон встретятся в Париже для подготовки к саммиту "коалиции желающих", который пройдет во французской столице в четверг, 27 марта.

По данным медиа, лидеры двух стран сделают заявления для прессы перед двусторонней встречей и рабочим ужином.

17 марта 2025 года сообщалось, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран. В правительстве Британии рассказали подробности.

21 марта стало известно, что Зеленский посетит встречу "коалиции желающих", которая состоится в Париже.

В тот же день президент рассказал, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины.

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