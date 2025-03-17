В правительстве Британии заявили, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран

Кир Стармер (Фото: Betty Laura Zapata/EPA)

Более 30 стран присоединятся к "коалиции желающих" и часть из них уже выразила готовность послать своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщил спикер премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает телеканал Sky News.

В субботу главы 26 западных государств, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте собрались на виртуальный разговор, организованный Стармером после того, как президент Владимир Зеленский согласился на прекращение огня сроком на 30 дней.

В онлайн-встрече приняли участие представители Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Турции, Украины и Британии.

Военное руководство встретится в четверг, 20 марта, чтобы обсудить следующую "оперативную фазу" защиты Украины в рамках миротворческих сил, если удастся договориться о прекращении огня с Россией.

По словам спикера британского премьера, теперь они ожидают, что в коалицию будут вовлечены более 30 стран, но не сообщил, какие еще государства присоединились после встречи в субботу.

"Возможности участия будут отличаться, но это будут значительные силы, со значительным числом стран, которые предоставляют войска, и большей группой, вносящей вклад другими способами", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь не сообщил, какие страны согласились стать частью миротворческих сил.

"В коалицию желающих, как мы ожидаем, будет вовлечено более 30 стран. Это предусматривает больше, чем отправление войск, и будет включать вклад другими способами", – уточнил он.