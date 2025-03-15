Стармер: Чтобы Путин пошел на перемирие, союзники будут усиливать ограничения экономики

Премьер Британии считает, что в этот момент очень важно, чтобы партнеры "оказали максимальное давление на Россию"

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Около 25 партнеров согласились в дальнейшем усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров по обеспечению перемирия в войне против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает агентство Bloomberg.

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Такое заявление он сделал после онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины.

"Влияние санкций на российскую экономику было достаточно глубоким. Мы не должны недооценивать влияние, которое они уже имели, а удвоение и усиление санкций приведет к еще большему давлению", – считает Стармер.

После встречи премьер заявил, что западные страны наращивают политический и военный импульс, и после того как союзники дали обязательства относительно послевоенной Украины, они переходят к "оперативной фазе" достижения гарантий безопасности для Киева.

По словам политика, 20 марта главы военных ведомств союзников встретятся для дальнейших переговоров.

"В этот момент очень важно, чтобы мы оказывали максимальное давление на Россию. Этого "да, но" (якобы согласие на перемирие, однако в то же время выдвижения требований со стороны Путина. – Ред.) недостаточно", – добавил Стармер, обвинив российского диктатора в затягивании принятия прекращения огня.

Также на встрече партнеров обсуждались вопросы конфискации замороженных российских активов для помощи в финансировании обороны Украины. В то же время премьер Британии акцентировал, что для такого шага есть политические и правовые препятствия.

В онлайн-звонке принимали участие лидеры нескольких европейских стран, а также их коллеги из Австралии, Канады и Новой Зеландии. Присутствовали и представители Европейского Союза и НАТО.