Стармер: Щоб Путін пішов на перемир'я, союзники посилюватимуть обмеження економіки РФ
Близько 25 партнерів погодилися надалі посилювати обмеження на російську економіку, щоб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл перемовин для забезпечення перемир'я у війні проти України. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає агенція Bloomberg.
Таку заяву він зробив після онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.
"Вплив санкцій на російську економіку був доволі глибоким. Ми не повинні недооцінювати вплив, який вони вже мали, а подвоєння і посилення санкцій приведе до ще більшого тиску", – вважає Стармер.
Після зустрічі прем'єр заявив, що західні країни нарощують політичний і військовий імпульс, і після того як союзники взяли зобов'язання щодо післявоєнної України, вони переходять до "оперативної фази" досягнення гарантій безпеки для Києва.
За словами політика, 20 березня очільники військових відомств союзників зустрінуться для подальших переговорів.
"У цей момент дуже важливо, щоб ми чинили максимальний тиск на Росію. Цього "так, але" (нібито згода на перемир'я, проте водночас висування вимог з боку Путіна. – Ред.) недостатньо", – додав Стармер, звинувативши російського диктатора у затягуванні ухвалення припинення вогню.
Також під час зустрічі партнерів обговорювалися питання конфіскації заморожених російських активів для допомоги у фінансуванні оборони України. Водночас прем'єр Британії акцентував, що для такого кроку є політичні та правові перешкоди.
В онлайн-дзвінку брали участь лідери декількох європейських країн, а також їх колеги з Австралії, Канади та Нової Зеландії. Були присутні й представники Європейського Союзу та НАТО.
- Після зустрічі очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа підтримуватиме посилення України та ЗСУ згідно зі "стратегією дикобраза".
- Зеленський заявив, що тепер нехай США змусять російського диктатора Путіна піти на припинення вогню.
- Напередодні, 14 березня, країни Великої сімки закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я.