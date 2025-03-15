"Росії буде складно викрутитися щодо припинення вогню". Зеленський розповів, що очікують партнери
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії "буде складно викрутитися" після домовленості України зі США про припинення вогню. Країна-агресор повинна продемонструвати, чи підтримує вона закінчення війни або хоче її продовжувати, розповів голова держави під час брифінгу, який транслювало Суспільне.
Український лідер повідомив про результати онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.
"Всі привітали Україну з реальною перемогою в Джидді, перемогою дипломатії. Всі вважають, що це серйозний прогрес, і викрутитися тепер Росії буде складно. Вона повинна продемонструвати, якщо вона йде на ceasefire, що вона підтримує закінчення війни або вона хоче продовжувати війну", – зазначив український лідер.
За його словами, партнери очікують від Росії демонстрації її намірів – й передаватимуть відповідні сигнали до США.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Зеленський повідомив, що Путін готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, щоб воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- 14 березня президент Штатів Трамп заявив, що, на його думку, Путін погодиться на пропозицію щодо перемир'я. Також американський лідер анонсував, що 17 березня стане відомо "трохи більше" про можливе припинення вогню.