"РФ будет сложно выкрутиться насчет перемирия". Зеленский рассказал, что ожидают партнеры
Президент Владимир Зеленский считает, что России будет сложно выкрутиться после договоренности Украины с США о прекращении огня. Страна-агрессор должна продемонстрировать, поддерживает ли она окончание войны или хочет ее продолжать, рассказал глава государства во время брифинга, который транслировало Суспильне.
Украинский лидер сообщил о результатах онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины.
"Все поздравили Украину с реальной победой в Джидде, победой дипломатии. Все считают, что это серьезный прогресс, и выкрутиться теперь России будет сложно. Она должна продемонстрировать, если идет на ceasefire, что поддерживает окончание войны или хочет продолжать войну", – отметил украинский лидер.
По его словам, партнеры ожидают от России демонстрации ее намерений — и будут передавать ответные сигналы в США.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Зеленский сообщил, что Путин готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- 14 марта президент Штатов Трамп заявил, что, по его мнению, Путин согласится на предложение о перемирии. Также американский лидер анонсировал, что 17 марта станет известно "чуть больше" о возможном прекращении огня.