"РФ будет сложно выкрутиться насчет перемирия". Зеленский рассказал, что ожидают партнеры

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что России будет сложно выкрутиться после договоренности Украины с США о прекращении огня. Страна-агрессор должна продемонстрировать, поддерживает ли она окончание войны или хочет ее продолжать, рассказал глава государства во время брифинга, который транслировало Суспильне.

Украинский лидер сообщил о результатах онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины.

"Все поздравили Украину с реальной победой в Джидде, победой дипломатии. Все считают, что это серьезный прогресс, и выкрутиться теперь России будет сложно. Она должна продемонстрировать, если идет на ceasefire, что поддерживает окончание войны или хочет продолжать войну", – отметил украинский лидер.

По его словам, партнеры ожидают от России демонстрации ее намерений — и будут передавать ответные сигналы в США.

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