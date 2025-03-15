Стармер: Нельзя позволить Путину играть в игры с предложением о прекращении огня

Кир Стармер (Фото: ОП)

Нельзя допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин "играл в игры" с соглашением о возможном режиме тишины на фронте. Об этом заявил премьер Великобритании Кир Стармер, передает Ske news.

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"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен серьезно на мир", – сказал он.

По словам британского премьера, если Россию удастся усадить за стол переговоров, то союзники должны быть готовы следить за соблюдением прекращения огня. Если же этого не произойдет, то им придется "напрячь все силы" и усилить экономическое давление на Россию ради прекращения полномасштабной войны.

Также Стармер убежден, что Путин пытается "затянуть время".

"Миру нужны действия, а не исследования, пустые слова и бессмысленные условия. Мое послание Кремлю не может быть более ясным: прекратите варварские нападения на Украину раз и навсегда и согласитесь на прекращение огня сейчас. До тех пор мы будем продолжать работать круглосуточно, чтобы обеспечить мир", – подчеркнул он.