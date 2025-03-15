Стармер: Не можна дозволити Путіну грати в ігри із пропозицією про припинення вогню
Не можна допустити, щоб російський диктатор Володимир Путін "грав у ігри" з угодою про можливий режим тиші на фронті. Про це заявив прем'єр Великобританії Кір Стармер, передає Ske news.
"Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа. Повне ігнорування Кремлем пропозиції про припинення вогню лише демонструє, що Путін не налаштований серйозно на світ", – сказав він.
За словами британського прем'єра, якщо Росію вдасться посадити за стіл переговорів, то союзники мають бути готовими стежити за дотриманням припинення вогню. Якщо ж цього не станеться, то їм доведеться "напружити всі сили" та посилити економічний тиск на Росію заради припинення повномасштабної війни.
Також Стармер переконаний, що Путін намагається "затягнути час".
"Світу потрібні дії, а не дослідження, порожні слова та безглузді умови. Моє послання Кремлю не може бути більш зрозумілим: припиніть варварські напади на Україну раз і назавжди і погодьтеся на припинення вогню зараз. До того часу ми продовжуватимемо працювати цілодобово, щоб забезпечити мир", – наголосив він.
- 2 березня 2025 року Стармер провів саміт з питань оборони та безпеки, в якому взяли участь лідери понад 10 держав, а також представники НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
- Британський прем'єр повідомив, що Лондон і Франція працюватимуть з Україною, щоб сформувати та представити мирний план США.
- У той же день Стармер анонсував нову угоду, яка дозволить Україні придбати 5000 ракет протиповітряної оборони.
- 10 березня повідомлялося, що 15 березня Стармер збере "коаліцію охочих" на зустріч із підтримкою України.