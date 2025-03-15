Стармер: Не можна дозволити Путіну грати в ігри із пропозицією про припинення вогню

Британський прем'єр заявив, що його послання Кремлю є ясним – припинити варварський напад на Україну

Кір Стармер (Фото: ВП)

Не можна допустити, щоб російський диктатор Володимир Путін "грав у ігри" з угодою про можливий режим тиші на фронті. Про це заявив прем'єр Великобританії Кір Стармер, передає Ske news.

"Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа. Повне ігнорування Кремлем пропозиції про припинення вогню лише демонструє, що Путін не налаштований серйозно на світ", – сказав він.

За словами британського прем'єра, якщо Росію вдасться посадити за стіл переговорів, то союзники мають бути готовими стежити за дотриманням припинення вогню. Якщо ж цього не станеться, то їм доведеться "напружити всі сили" та посилити економічний тиск на Росію заради припинення повномасштабної війни.

Також Стармер переконаний, що Путін намагається "затягнути час".

"Світу потрібні дії, а не дослідження, порожні слова та безглузді умови. Моє послання Кремлю не може бути більш зрозумілим: припиніть варварські напади на Україну раз і назавжди і погодьтеся на припинення вогню зараз. До того часу ми продовжуватимемо працювати цілодобово, щоб забезпечити мир", – наголосив він.