"Росії буде складно викрутитися щодо припинення вогню". Зеленський розповів, що очікують партнери

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії "буде складно викрутитися" після домовленості України зі США про припинення вогню. Країна-агресорка повинна продемонструвати, чи підтримує вона закінчення війни або хоче її продовжувати, розповів голова держави під час брифінгу, який транслювало Суспільне.

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Український лідер повідомив про результати онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.

"Всі привітали Україну з реальною перемогою в Джидді, перемогою дипломатії. Всі вважають, що це серйозний прогрес, і викрутитися тепер Росії буде складно. Вона повинна продемонструвати, якщо йде на ceasefire, що підтримує закінчення війни або вона хоче продовжувати війну", – зазначив український лідер.

За його словами, партнери очікують від Росії демонстрації її намірів – й передаватимуть відповідні сигнали до США.

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