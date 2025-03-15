Стармер: 20 березня військові керівники країн Європи обговорять миротворців для України

Британський прем'єр підкреслив, що заради міцного миру потрібно вжити заходів безпеки

Кір Стармер (Фото: EPA/Betty Laura Zapata)

Військові керівники низки країн зустрінуться у Великій Британії 20 березня, щоб обговорити питання підтримки майбутньої безпеки України. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Кір Стармер на пресконференції за підсумками онлайн-діалогу з лідерами "коаліції охочих".

За словами Стармера, представники країн розроблять "практичні плани" того, як військові можуть підтримати безпеку України у майбутньому.

"Ми прискоримо надання військової підтримки, посилимо санкції щодо доходів Росії та продовжимо вивчати всі законні шляхи для того, аби Росія заплатила за збитки, завдані Україні", – сказав він.

Стармера запитали про те, наскільки ефективними можуть бути миротворчі сили у разі їхнього розгортання в Україні. Прем'єр не дав прямої відповіді, а лише зазначив, що це обговорюватиметься на нараді 20 березня.

Він зазначив, що Велика Британія "гратиме провідну роль", надаючи війська та авіацію, а інші країни можуть надати інші можливості. Але перед цим необхідно, щоб було досягнуто мирної угоди.

Також Стармер наголосив, що будь-який план мирного врегулювання в Україні потребує співпраці зі США.

"Позиція щодо США не змінилася. Я ясно дав зрозуміти, що це потрібно робити спільно зі Сполученими Штатами… Ми спілкуємося зі США щодня... Якщо ми хочемо досягти міцного миру, нам доведеться вжити заходів безпеки", – сказав прем'єр-міністр.